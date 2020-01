Bonucci: “Noi poco concentrati, che ci serva di lezione. De Ligt ha margini di miglioramento importanti”

TORINO- Dopo il ko per 2-1 in casa del Napoli, Leonardo Bonucci ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Il napoli è stato più aggressivo di noi, ha dato il 100% su tutte le seconde palle. Che ci sia di lezione, l’abbiamo pagata con due episodi semplici da ribattere. Dobbiamo rimanere sempre concentrati, le qualità questa squadra le ha. Risultati di Inter e Lazio? Stasera siamo mancati nella fase di palleggio e in quella di pressing, ma volevamo vincere da prima di scendere in campo. Il merito è però del Napoli, conosco Gattuso e so che sa tirare fuori il meglio dai suoi giocatori in certe occasioni. De Ligt? Sta giocando su buoni livelli e sta iniziando a dirigere la difesa con ordine. Ha margini di miglioramento importanti. Tridente? Nel calcio sono fondamentali tempi e velocità. Se la palla gira lenta, la verticalizzazione diventa difficile perché dai modo agli avversari di leggere la situazione e mettersi a posto. A Dybala chiediamo uno sforzo in più in fase difensiva e magari gli manca lucidità in fase offensiva”.