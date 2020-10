Boniek: “Inter, Napoli e Atalanta sono le migliori seconde…”

TORINO – L’ex attaccante di Roma e Juve Zibi Boniek, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto e di Federico Chiesa.

“Chiesa è sicuramente un acquisto importante, sono convinto che possa alzare ulteriormente l’asticella soprattutto in ottica Champions: mi auguro confermi quanto di buono ha fatto a Firenze. L’unico che non deve mai entrare nel turnover rimane Ronaldo: deve esserci sempre, può risolvere la gara quando vuole. La formazione parte da lui, poi ci sono tutti gli altri. Per lo scudetto Inter, Napoli e Atalanta: sono le migliori. La Juventus dietro a queste tre? Macché, parlo del secondo posto”.