TORINO- Come riportato da Tuttosport, il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe non essere più legato a quello della Juventus. Il numero 33, fino ad ora, ha deluso molto quando chiamato in causa e, senza una decisiva svolta, a fine stagione non sarebbe da escludere una sua partenza. Mino Raiola, suo agente, si è già attivato per trovargli una nuova sistemazione, con diverse offerte provenienti da Italia e Spagna.