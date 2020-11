Benevento-Juve, il precedente: Dybala scatenato nel 2018

TORINO- Sabato alle ore 18 la Juventus sarà ospite al “Ciro Vigorito” del Benevento di Pippo Inzaghi, in cerca di continuità dopo il successo sulla Fiorentina. Solo un precedente in terra campana tra le due squadre, risalente alla stagione 2017/18. I bianconeri, allora allenati da Massimiliano Allegri, si imposero per 4-2, grazie alla tripletta di Paulo Dybala e allo splendido gol di Douglas Costa, su una squadra giallorossa mai doma e in partita fino al 75′ grazie alla doppietta di Diabatè.