Arthur: “La Juve ha un progetto ambizioso ed è stato una dei motivi per cui sono venuto qui”

TORINO – Il centrocampista della Juventus, Arthur Melo, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dopo il match vinto contro lo Spezia: “Avevamo bisogno di questi punti e di giocare bene. Era una vittoria fondamentale, per trovare fiducia e per continuare a lavorare con tranquillità. Io mi sento bene fisicamente, ma credo di poter dare di più. I compagni e il mister mi stanno aiutando e sto lavorando per dare il massimo per la squadra. Sono sorpreso dal campionato italiano, ci sono molte squadre forti, con tipi di gioco differenti. La Juve però ha un progetto molto ambizioso, che mi piace e che è stato uno dei motivi per i quali ho deciso di venire qui”.