Ancora rimandato il rinnovo di Dybala: Real e United alla finestra

TORINO – Continua ad essere incerto il futuro di Paulo Dybala con la Juventus: infatti, il rinnovo dell’argentino è stato rimandato ancora una volta. La società non ha trovato l’accordo con il giocatore e dovrà continuare a trattare per trovare una soluzione. Nel frattempo, però, secondo quanto riportato da TeamTalk, ci sarebbero alcune squadre alla finestra per l’attaccante, specialmente Real Madrid e Manchester United. Questi club, infatti, potrebbero approfittare della situazione e tentare di acquistare la Joya nelle prossime sessioni di mercato.