TORINO- L’ex attaccante Alessandro Altobelli, tramite la trasmissione A Tutte Rete di rai2, ha parlato di Federico Chiesa: “Ha giocato in tutte le giovanili viola per poi arrivare in prima squadra. Parliamo di un grande calciatore, anche alla Juve lo farà vedere. Il suo comportamento, però, è rivedibile. All’esordio in bianconero è incappato in un’espulsione. Il rosso è esagerato, ma il cartellino lo meritava per il comportamento con Commisso”.