Alex Sandro, probabile rientro dopo la sosta

TORINO- Tuttosport fa il punto sul recupero di Alex Sandro, ai box per infortunio da inizio stagione. Il laterale brasiliano è ancora alle prese con il problema ai flessori e si allena a parte e difficilmente sarà a disposizione di mister Andrea Pirlo per il match di domenica sera allo Stadium contro il Napoli. Più probabile, invece, un suo rientro dopo la sosta per le Nazionali. Si prevede quindi un nuovo ballottaggio tra Frabotta e De Sciglio, con la possibile sorpresa di un Cuadrado adattato sulla sinistra.