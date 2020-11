TORINO- La Juventus giocherà domenica all’Olimpico contro la Lazio, nell’ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali. Il club bianconero, anche contro i biancocelesti, non potrà sontare sull’apporto di Alex Sandro, ai box da inizio settembre per un fastidio alla coscia destra. Come riferito da Tuttosport, il numero 12 è però ormai vicino al rientro in campo, che potrebbe avvenire già dalla gara del 21 novembre con il Cagliari.