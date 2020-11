Alaba, Real e City non mollano la presa

TORINO – A fine stagione, tra David Alaba e il Bayern Monaco, dovrebbe arrivare il definitivo divorzio. Il terzino austriaco non sembra infatti voler rinnovare il proprio contratto con i bavaresi, e a giugno dovrebbe liberarsi a parametro zero. Juventus e Inter continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione ma, come riportato da Tuttosport, sarebbero Real Madrid e Manchester City i club al momento in vantaggio per assicurarsi la firma del giocatore. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata un’altra clamorosa indiscrezione di mercato. Paratici tenta una magia, i tifosi bianconeri sognano: sarebbe un capolavoro! >>>VAI ALLA NOTIZIA