5 gol in 3 presenze in questa stagione di Serie A per Cristiano Ronaldo

TORINO – Con la doppietta messa a segno contro lo Spezia (prima su assist di Morata e poi con un cucchiaio dal dischetto), Cristiano Ronaldo ha messo la firma al suo quinto gol in questa stagione di Serie A in poco meno di tre presenze. Il portoghese è tornato e il coronavirus non sembra averlo per niente colpito.