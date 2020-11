Non solo Juve – La ASL dà l’ok ai nazionali della Lazio

TORINO – Tornano gli impegni delle Nazionali e non solo i giocatori della Juventus vengono richiamati dai loro paesi. Anche i calciatori della Lazio, ultima avversaria dei bianconeri, sono impegnati con le loro selezioni: secondo quanto riportato da Sky Sport, la ASL ha dato l’ok ai nazionali dei capitolini. Questi atleti, dunque, hanno ricevuto il via libera per raggiungere i loro paesi e partecipare alle prossime sfide internazionali. Solamente Francesco Acerbi è stato fermato: a bloccarlo è stata direttamente la FIGC, che gli ha impedito di raggiungere il ritiro degli Azzurri a Coverciano. Roberto Mancini, dunque, dovrà fare a meno del numero 33 della Lazio per le prossime sfide dell’Italia.