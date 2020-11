Inter, Conte ora è in bilico: rispunta l’idea Allegri

TORINO – Stando a quanto riportato da Tuttosport, a fine stagione potrebbe consumarsi il divorzio tra Antonio Conte e l’Inter, club con il quale non è mai sbocciata una vera e propria sintonia. Se la squadra nerazzurra non dovesse dare una svolta alla propria stagione, la dirigenza potrebbe pensare al clamoroso arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, idea cullata anche nelle passate annate. Quello tra il tecnico livornese e il mister leccese potrebbe essere il secondo avvicendamento che li vede coinvolti, dopo quello dell’estate 2014 che diede il via all’epopea juventina dell’ex Milan. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Paratici pronto ad accontentare Pirlo, si lavora a 3 colpi “perfetti”: ecco i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA