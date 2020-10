Ex Juventus, clamorosa idea Allegri per la Lazio

TORINO- In casa Lazio procedono a rilento le trattative per il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste starebbe prendendo tempo, attendendo la chiamata di qualche top club europeo nei prossimi mesi. Secondo Il Messaggero, per rimpiazzarlo, il presidente Lotito starebbe pensando a Massimiliano Allegri, ancora libero dopo il divorzio dalla Juventus. Per convincere il mister livornese ad accettare un contratto di 4 milioni l’anno, il numero uno laziale potrebbe fare leva sulla sua voglia di tornare in panchina.