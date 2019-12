Benatia ritrova Mandzukic: “Qui per vincere”

TORINO- Nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato la cessione di Mario Mandzukic, che si è quindi unito all’Al Duhail. Il centravanti croato, già in Qatar da diversi giorni, ha svolto nella giornata di ieri il suo primo allenamento con il nuovo club, in cui si è riunito ad un ex bianconero: Medhi Benatia. Il difensore marocchino, in Asia già dallo scorso gennaio, ha quindi voluto dare un caloroso benvenuto all’amico e ora di nuovo compagno di squadra. E l’obiettivo, dal bianconero al rosso dell’Al Duhail, resta sempre lo stesso: “Qui per vincere”: