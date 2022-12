Zoff: “Pelè è stato il migliore di tutti, era veramente completo”

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha detto la sua a Il Corriere della Sera sul ricordo di Pelè. Ecco le sue parole: "Non ho alcun dubbio, Pelé è stato il più grande di tutti come Maradona perché io li metto sullo stesso piano. Li ho visti da vicino, anche se in epoche diverse, e devo ammettere che io e tutti gli altri siamo dietro di loro, staccati rispetto a quei due.Pelé aveva proprio tutto: il controllo di palla, il colpo di testa, l'inventiva. Impossibile trovargli un difetto. Sarebbe stato troppo bello giocare insieme a lui, se mi avesse chiamato il Santos ci avrei pensato e conoscendomi sarebbe stato già tanto. Credo che l’amore per la Sardegna alla fine avrebbe prevalso, ma ammetto che almeno un pensierino lo avrei fatto.