Zoff: “La Juventus ha il dovere di puntare al miglior risultato possibile”

Dino Zoff, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Serie A, sul momento di forma della Juventus e sulla Nazionale.

redazionejuvenews

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni su Footballnews24.it. Ecco le sue parole sull'ultimo turno di Serie A: "Direi che il Milan ha trovato grande forza e convinzione, che gli permetteranno di lottare sino alla fine. Al di là del risultato, credo che anche il Napoli abbia il dovere di crederci fino in fondo. I ragazzi di Spalletti hanno riscontrato qualche problemino nelle ultime uscite, ma sono cose che capitano. Anche con la Lazio, nonostante la vittoria, si è intravista qualche difficoltà. A parte questo, mi sento di dire che il Napoli è ancora in corsa. Lo stesso discorso vale, ovviamente, per l’Inter. I nerazzurri devono recuperare ancora una partita che, a prescindere dal risultato, terrà ancora aperto il discorso Scudetto."

Sulla Juventus: "Credo che la Juventus abbia il dovere di puntare al miglior risultato possibile, a prescindere dalla competizione. È vero che, come sostiene Allegri, lo Scudetto sembra fuori portata, ma tutto è possibile. La Juventus deve mettere in campo tutto quello che ha, senza dare nulla per scontato. In questo periodo i risultati stanno arrivando, poi è normale che in alcuni momenti la squadra possa essere più stanca. Le assenze, in particolare quella di Dybala, sono un fattore importante. Nel complesso, credo che se la squadra continua a vincere con questo ritmo vuol dire che sta dando il meglio di se. Per quel che riguarda gli ultimi arrivati, non penso che ci sia bisogno di aspettare troppo prima di poterli giudicare, se un giocatore è bravo può far bene sin da subito."

Sulla Nazionale: "Non credo che si tratti di una coincidenza, avevamo due opportunità, contro Svizzera e Irlanda del Nord, ampiamente alla nostra portata e le abbiamo fallite. Adesso ci attende la gara più complicata, ma l’Italia è abituata a tirare fuori il meglio di se nei momenti difficili. Questa partita arriva diversi mesi dopo l’impresa della scorsa estate, il che può essere un vantaggio. Le ultime prestazioni non sono state all’altezza di quel trionfo, ma questo può essere dovuto anche al contraccolpo dato proprio da un successo di quel calibro. Sono convinto che l’Italia abbia tutte le carte in regola per andare al Mondiale, non dobbiamo dimenticare che siamo i Campioni d’Europa in carica."