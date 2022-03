Juventus, rinnovo Cuadrado: la fumata bianca è ad un passo

Il rinnovo di Juan Cuadrado tiene banco in casa Juventus. L'accordo non è ancora arrivato, ma la firma sembra molto vicina.

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando sul fronte rinnovi. Il club bianconero deve infatti risolvere diverse grane, in primis quella di Dybala, ma ci sono anche altri calciatori che sono in bilico per il futuro, compreso Juan Cuadrado. Il colombiano ha il contratto in scadenza a giugno 2022, quindi praticamente tra pochi mesi potrebbe firmare con un'altra squadra, ma le intenzioni dell'ex Fiorentina dovrebbero essere quelle di continuare la sua avventura con la casacca bianconera. La Vecchia Signora, infatti, sta procrastinando da tempo tutti i vari rinnovi della squadra, ma a breve ci saranno gli incontri decisivi per concludere i nuovi accordi dei calciatori in scadenza.

Il classe' 88 è un calciatore imprescindibile per la Juventus e Massimiliano Allegri, che non ne fa mai a meno. Il colombiano, arrivato a Torino nel 2015, partito come jolly d'attacco, è diventato poi nel tempo anche terzino, arretrando di molto il suo raggio d'azione. L'ex Chelsea è fondamentale ovunque giochi, sia per la sua abilità nel creare superiorità numerica, sia per la qualità delle giocate, caratteristica che lo rende un vero e proprio regista difensivo. Come detto in precedenza, la sua duttilità è un fattore decisivo, visto che può giocare praticamente in tutti i ruoli della fascia, a seconda delle esigenze della squadra. Inoltre, il suo contributo in zona gol e assist è molto importante, come dimostrato dai 5 gol e 3 assist in stagione.

Per tutti questi motivi la Juventus non può lasciarlo partite per nessun motivo, quindi le trattative per il rinnovo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbero andare a buon fine, con un prolungamento biennale, fino al 2024. La proposta sarà un po' al ribasso rispetto ai 5 milioni percepiti, visto che il club bianconero sta facendo di tutto per abbassare il monte ingaggi. Il nuovo contratto, infatti, potrebbe prevedere un biennale a oltre 3 milioni più bonus.