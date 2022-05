Zoff: “Coppa Italia? Per la Juve vincere sarebbe un di più”

L'ex portiere, allenatore e dirigente è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, su 1 Station Radio, parlando della finale di stasera.

redazionejuvenews

Dino Zoff è intervenuto a 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio. L'ex portiere ha parlato della finale di Coppa Italia: "È una partita di cartello. L’Inter ha dimostrato di essere in salute fisicamente, la Juve un po’ meno. Entrambe possono tirare fuori qualcosa. La partita è singola, direi che non si possono fare previsioni".

Sulla riabilitazione della stagione di Allegri in caso di vittoria: "C’è già stata con l’entrata in Champions. La Coppa Italia sarebbe un di più, il suo l’ha già fatto, ripeto, anche in relazione alla prima metà stagione".

L'importanza della gara: "È un trofeo che uno si mette in bacheca e si può esporre. Sono due squadre di rango, quindi vale tanto per entrambe. L’Inter deve pensare a questo campionato e lo farà al di là del risultato della coppa, ma sarebbe meglio almeno avere un trofeo se dovesse mancare lo Scudetto. Per la Juventus è tutto un di più quest’anno, è entrata in Champions e se arriva anche questa coppa tanto meglio. Dopo la partenza che ha avuto è già tanto essere arrivata tra le prime quattro. Sicuramente però vincere stasera conta più per i bianconeri che per i nerazzurri".

Una partita importante anche per Vlahovic: "Gli stimoli ci sono tutti, sono due grandi squadre, c’è un trofeo in palio. Dovrebbe essere supportato per andare in gol, le potenzialità ci sono e le ha dimostrate con la Fiorentina, un po’ meno con la Juve. Speriamo che non si giochi con mille interruzioni, non si può andare avanti così. L’interpretazione del calcio dei nostri arbitri è patetica, abbassano drasticamente i ritmi e, alla fine, le nostre squadre pagano in campo europeo".

La media gol del serbo è calata dopo il passaggio alla Juve: "Questo vale tutto o vale niente. Giocare nella Juventus è un’altra situazione, la Fiorentina gioca un bel calcio ma ti presenta degli spazi dove puoi incidere di più, nella Juve gli spazi sono meno e quindi aumenta la difficoltà di segnare. Il calo dei gol non dipende solo da lui".