Sconcerti: “L’Inter è più squadra della Juve. Ecco chi può deciderla”

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi dell'attualità calcistica. Le sue parole.

La posta in palio è alta per entrambi i tecnici: "Le conseguenze di una sconfitta in una partita come questa, che vede di fronte due squadre con una rivalità forte, lasciano sempre grossi segni. La Juventus ha già deciso che il prossimo anno ricomincerà con questo blocco. La sconfitta sarebbe più destabilizzante per l'Inter, che è ancora in corsa per lo Scudetto. La finale di Coppa Italia di solito chiude una stagione, così messa in questo intervallo di nervi diventa una cosa che si nota molta e che finisce per influire sul finale di stagione. E non dovrebbe essere così".