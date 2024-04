Zazzaroni difende Allegri: “Su di lui campagna social intollerabile”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Per non parlare delle valutazioni che vengono fatte dai censori sulle squadre, sul loro valore e peso. Paragonare la Juve di Allegri a quella di Pirlo - altro esempio - è assurdo, e non per colpa di Andrea che sta imponendosi nel nuovo ruolo e nel ’20-21 poteva disporre di Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Dybala e Morata.Ma cosa vuoi che sia, l’importante è buttare m***a su Allegri, da almeno due anni e mezzo al centro di una campagna di diffamazione intollerabile, di pura malafede, poiché alimentata da antipatie personali. Si può ripetere che la Juve gioca male, ci mancherebbe, e che in Champions l’anno scorso ha toppato di brutto. Ma chi non considera il contesto in cui Max lavora dal suo ritorno a Torino e si spinge oltre, accusandolo di ogni nefandezza tecnica, ha qualcosa fuori posto".