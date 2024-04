Juve, Pedullà: “Futuro Allegri? Bisognerà cambiare a prescindere”

La seconda metà di stagione della Juve è stata disastrosa, con i bianconeri che per due mesi hanno mantenuto un ritmo da squadra in zona retrocessione. Per questo in vista della prossima estate l'addio di Allegri si fa sempre più probabile, anche se non ancora certo. Intervenuto su Sportitalia.com il giornalista Alfredo Pedullà ha detto: "Quanto alla posizione di Allegri, non serva aspettare per capire se la Juve arriverà terza o quarta oppure se vincerà la Coppa Italia. La chiave di lettura è un’altra: hai bisogno di cambiare a prescindere e la strada è sempre questa con Thiago Motta in pole da mesi e mesi".