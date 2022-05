Zauli: “Questo gruppo ha la mente libera e può fare qualsiasi cosa”

Ieri il successo dell'Under 23 con il Renate che ha portato ai quarti dei playoff. Le parole del tecnico e di De Winter ai canali ufficiali.

Ieri sera la Juventus Under 23, nella gara di ritorno dei playoff di Serie C, ha battuto il Renate per 1-0, grazie ad un gol di Da Graca, ottenendo così una straordinaria qualificazione ai quarti di finale, visto il pareggio per 1-1 della gara di andata. Ora per i bianconeri ci sarà la doppia sfida con il Padova, La squadra veneta sarà un ostacolo difficile, visto che aveva chiuso il girone A al secondo posto con 85 punti.