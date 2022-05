Mazzia sulla Juventus: “Stagione fallimentare dall’inizio, Allegri teso”

Bruno Mazzia, ex calciatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche di Massimiliano Allegri.

redazionejuvenews

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della partita di Coppa Italia tra i bianconeri l'Inter, match, e trofeo, che i nerazzurri hanno portato a casa. Ecco le sue parole sulla gara: "Nonostante il vantaggio con Vlahovic, ero comunque in tensione. Perché sapevo che l'Inter avrebbe attaccato a testa bassa. I nostri avversari hanno preso il sopravvento, a quel punto abbiamo perso qualche colpo. Entrambe le squadre hanno fatto una grande partita, chi ha vinto ha meritato. Giocare a tre o a cinque, è relativo. L'Inter, dopo lo svantaggio, ha preso in mano la situazione e ha costretto la Juve a difendersi. Purtroppo in quella squadra manca qualità, non è più ai livelli vincenti del passato".

Su Allegri, che nella partita di Coppa Italia è stato espulso, dopo diversi battibecchi con la panchina interista: "Per me ha reagito in modo esagerato, lo sa anche lui. Era molto teso, a freddo si sarà reso conto di questa reazione. Sul rigore, onestamente, non sto più capendo come funziona: l'arbitro e il Var non prendono mai la stessa decisione. A me è sembrato che Lautaro inciampasse, Valeri aveva lasciato correre ma è stato richiamato a rivedere l'immagine e ha cambiato idea. L'arbitro è ormai succube dello strumento tecnologico, è diventato passivo a tal punto di non sentirsi più coinvolto. E quindi non si sforza nemmeno più di fischiare, tanto sa che verrà corretto".

Sulla stagione della Vecchia Signora, visto che Madama non ha raggiunto nessun obiettivo, se non la qualificazione in Champions League in vista della prossima stagione, fallendo però la conquista di un trofeo: "Era già fallimentare dall'inizio, è inutile che adesso cerchiamo le colpe. Il gruppo dei giocatori, per la maggior parte, non è da Juventus, e anche il livello tecnico non rispecchia quello che è sempre stato questo club".