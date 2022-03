Ag. De Winter: “Koni può diventare come Van Dijk”

Fabrizio Lioi, agente di De Winter, ha parlato del futuro del suo assistito, tra prospettive e paragoni importanti.

redazionejuvenews

Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, difensore della Juventus U23, ha rilasciato un'intervista a Tuttojuve.com, trattando il tema del futuro del suo assistito. Ecco le sue parole sul gol dell'ultima giornata: "Era stato infortunato per un mese a seguito di un problema alla spalla, è bellissimo tornare in campo e realizzare subito il gol vittoria in un match molto importante. Lui era molto contento, lo siamo anche noi del suo rendimento. Anche se domenica non era destinato a scendere in campo."

Sulle prospettive: "Koni è molto carico e non vede l'ora di riprendere a giocare con continuità. L'obiettivo è di trovare spazio in prima squadra in questo finale di stagione, magari può essere un aiuto importante per una squadra che al momento sta soffrendo di tanti infortuni. A fine mese ci saranno due partite importanti con l'U21, al Belgio basta un punto per qualificarsi al prossimo Europeo di categoria. L'importante è che continui a lavorare come sta facendo, con umiltà e senza montarsi troppo la testa. Sicuramente è molto considerato, ora sta a lui aspettare con tranquillità la chance senza troppo strafare. Quell'infortunio lo ha un po' limitato, forse senza quello avrebbe giocato un po' di più con la prima squadra. Vediamo se Allegri deciderà di aggregarlo stabilmente con il gruppo dei più grandi."

Sui punti di riferimento: "Secondo me può diventare un giocatore come Van Dijk, perché è già adesso atletico, veloce e cattivo. E' tecnicamente molto forte, i suoi piedi possono essere equiparati tranquillamente a quelli di un centrocampista. Tra i difensori bianconeri è molto simile a De Ligt, ma c'è da dire che la scuola calcistica belga è molto simile a quella olandese. Koni lo osserva molto, come lui non vuole mai buttar via la palla. La vuole sempre giocare. Ha bisogno di continuità, altrimenti non potrà mai avere la giusta crescita."