Youth League, Juve-Psg 4-4: bianconeri ai playoff con una grande rimonta

In attesa del match di questa sera tra Juve e Psg, oggi si sono affrontate le formazioni Under 19 in Youth League. Ecco il report del match, pubblicato dal sito della Juventus: "Serve una vittoria a tutti i costi per la Juve per evitare i playoff di Youth League: al 20', però, il PSG è già avanti di due gol. Il primo lo segna Gharbi al sesto, il secondo Housni al 19'. In mezzo, un tentativo di Yildiz. Il primo tempo, come accaduto a Lisbona pochi giorni fa, vede la Juve poco reattiva, pericolosa solo su piazzato (come quello di Hasa al 35'), e il PSG controllare fin troppo facilmente.