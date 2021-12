Youth League, la Juve conclude il girone con una vittoria

La Juve vince in Youth League

L'Under 19 della Juventus vince in Youth League e passa il girone conquistando gli ottavi di finale della competizione da primi in classifica nel loro gruppo . Di seguito la cronaca della partita dal sito web ufficiale della Juventus dove i bianconeri hanno giocato sotto la neve ed hanno vinto 4-1 contro il Malmo , squadra che sta affrontando stasera anche la prima squadra : "Termina alla grande la prima fase della Youth League per la Juve: i ragazzi di Bonatti, pur primi matematicamente nel loro girone, non fanno mancare qualità e impegno, e vincono 4-1 contro il Malmo nell'ultima gara del girone.

Primo tempo a quasi esclusiva marca Juve, che dopo aver scaldato i motori, nel vero senso della parola, in mezzo alla neve di Vinovo, si fa viva con Maressa al 14' e poi, fra il 21' e il 30', passa per ben due volte: prima con Cerri, che si avventa su una palla gestita male dalla difesa svedese e poi con Mbangula , che servito alla perfezione da Sekularac, accelera e riesce a battere il portiere ospite. Il Malmo cerca una reazione a fine tempo, scaldando i guantoni a Senko, e poi va vicino a riaprire la gara con un tiro di poco a lato dopo cinque minuti della ripresa.

Ma in campo c'è quasi solo la Juve e al 59' il gol del tre a zero è solo una conseguenza logica: Ledonne crossa da destra, ancora Cerri, al volo, insacca nella porta svedese. Al 70' gli ospiti mettono a segno il gol della bandiera con una volata di Bjerkebo, ma non è il gol che riapre il match: è ancora infatti la Juve ad andare in gol, su rigore, con Doratiotto (tap-in dopo iniziale ribattuta), che quel rigore se l'era da poco conquistato. Game, set, match, e girone di Youth League concluso davvero come meglio non si potrebbe". (Juventus.com)