Vlahovic e Kostic spingono la Serbia: 5-1 contro il Bahrain

Domani prenderà il via il controverso Mondiale del Qatar, primo della storia ad essere disputato durate i campionati. Undici dei giocatori della Juventus saranno impegnati nel torneo con le loro rispettive Nazionali, e si stanno mettendo in luce già nelle amichevoli. Ieri sera è toccato a Vlahovic e Kostic , che hanno trascinato la Serbia nella netta vittoria per 5-1 ottenuta contro il Bahrain.

Il commissario tecnico della nazionale Dragan Stojkovic, ha parlato dei due giocatori dei bianconeri e dell'esordio al Mondiale nella conferenza stampa dopo la partita: "La cosa più importante è che non ci siano stati infortunati. La partita con il Brasile sarà completamente diversa. Dal punto di vista della competizione, della motivazione, è difficile dire ora quanto meglio possiamo fare in termini di percentuali. Contro il Brasile saremo molto più seri e professionali. Oggi il risultato non era in primo piano, contro il Brasile sarà importantissimo"