CR7, la moglie dell’ex Juve rivela: “Nostro figlio è stato picchiato”

redazionejuvenews

Terminata la sua esperienza alla Juve Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno al Manchester United. Con i Red Devils, però, le cose non sono andate proprio come sperato tanto che lo scorso gennaio CR7 ha deciso di trasferirsi all'Al Nassr, in Arabia Saudita. Per molti questo è stato un passo indietro, ma l'ex Real Madrid è pronto a dimostrare il contrario. Mentre il portoghese continua a segnare gol e a infrangere record, la moglie Georgina Rodriguez ha svelato un brutto episodio capitato a loro figlio.

Intervistata da El Hormiguero, infatti, la moglie dell'ex Juve ha detto: “Uno dei miei figli è tornato a casa piangendo perché lo avevano picchiato. A scuola li picchiano e non si difendono. ‘E tu non sai difenderti?’ gli ho chiesto. Ma la verità è che insegno loro a non picchiarsi a vicenda e a scuola sono molto educati.

E poi non vorrei mai che i miei figli andassero in giro a fare a botte con altri. Amo i bambini, sono molto organizzata. Amo i miei figli tutto il giorno, ma non quelli di tutti gli altri. Noi mamme conosciamo molto bene i nostri figli e abbiamo la pazienza di educarli e dedicare loro il tempo. Hanno personalità molto diverse”, ha concluso Georgina.