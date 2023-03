Juve, i convocati bianconeri dalle rispettive nazionali: partono in dieci

Ora la Serie A e i campionati giovanili lasciano spazio alla sosta per le Nazionali , impegnate tra qualificazioni per le prossime competizioni continentali ed amichevoli. Spicca il big match tra Italia e Inghilterra , in una rivincita di quella finale di Wembley ad Euro 2020, nel match valido per le qualificazioni all'europeo 2024 .

Tra il gruppo squadra di Max Allegri saranno dieci i calciatori che prenderanno parte agli impegni con le proprie nazionali. Nel gruppo di Roberto Mancini ci sarà Leonardo Bonucci, che disputerà le due gare con la nazionale maggiore. Convocato dall'Italia U21 invece Nicolò Fagioli, reduce da prestazioni di assoluto livello nelle ultime uscite bianconere. Convocati anche Wojciech Szczesny per la Polonia e Gleison Bremer con il Brasile. Stesso discorso sia per Adrien Rabiot con la nazionale transalpina che per il duo Filip Kostic e Dusan Vlahovic con la nazionale serba. Samuel Iling-Junior sarà a disposizione dell'Inghilterra U20 e chiudono la lista i due campioni del mondo in carica Angel Di Maria e Leandro Paredes, impegnati in due amichevoli con l'Argentina.