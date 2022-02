Juve, Vlahovic e la sua Signora: flirt con Carolina Stramare

Il bomber serbo ha cambiato vita in pochi mesi. Dalla Fiorentina alla maglia bianconera, con tante responsabilità e una nuova storia d'amore.

redazionejuvenews

La vita di Dusan Vlahovic è stata stravolta. In pochi mesi il serbo ha trovato la definitiva consacrazione. Prima i 17 gol con la maglia della Fiorentina, che lo hanno reso il bomber più ambito del campionato e uno dei più forti d'Europa. Poi le attenzioni delle Juventus, che lo ha acquistato per una cifra davvero importante. Ma oltre ai soldi spesi, per lui c'è la responsabilità di essere stato scelto per risollevare un squadra troppo grande per stare così a lungo fuori dalla lotta per il titolo. Il giocatore ha risposto subito presente e si è calato nella nuova realtà, nonostante il salto non fosse dei più banali.

Ma i tanti cambiamenti non sono stati solo in campo. Fino a pochi mesi fa infatti, il centravanti bianconero aveva avuto una relazione con l'influencer Mariasole Pollio, finita poi prima del suo approdo in bianconero. Alcuni rumors parlavano di Vlahovic deciso a concentrarsi solo sulla sua nuova avventura, senza distrazioni fuori dal campo. Invece ora arrivano sempre più conferme su una sua relazione con Carolina Stramare. La modella, Miss Italia 2019, e il giocatore bianconero erano stati pizzicati insieme a gennaio, quando lui era ancora a Firenze. Lei stessa era stata avvistata allo stadio Artemio Franchi in quei giorni.

Ma secondo i bene informati il suo arrivo a Torino è stata la scintilla decisiva per i due. Ad unirli c'è sicuramente il calcio. La Stramare infatti è la conduttrice di un programma dedicato alla Serie B su Helbiz Live. Da volto del campionato cadetto però, non ha mai dimenticato di essere una grande tifosa bianconera. Come lei stesso h dichiarato in un'intervista al settimanale Sportweek: "Fin da piccola in casa ho sentito parlare di Juve, con uno come mio padre non poteva sfuggirmi. In casa avevamo i poster di Del Piero e Buffon su ogni porta e la suoneria del telefonino era l'inno della Juventus". Insomma un amore a tinte bianconere, che certamente farà contenta anche la famiglia di lei.