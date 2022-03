Juventus-Villarreal, arbitrerà Marciniak. I precedenti

Domani la squadra di Allegri affronterà gli spagnoli nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la designazione.

Manca sempre meno al grande appuntamento. Domani sera alle 21 all'Allianz Stadium, la Juventus ospiterà il Villarreal di Unai Emery nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal pareggio per 1-1 della gara di andata giocata all'Estadio de la Ceramica. Un match fondamentale per la squadra bianconera, che viene da un ottimo momento in campionato e vuole riproporre questo entusiasmo anche in coppa. In Serie A infatti è tornata a vedere la vetta della classifica a distanza più ravvicinata. Sono solo 7 i punti dal Milan. Con 7 di vantaggio sulla quinta. Con queste premesse la Juve si approccia alla Champions per ritrovare i quarti di finale dopo due stagioni in cui si è fermata agli ottavi.