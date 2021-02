Vignola: “Passaggio Bentancur? Se prendevamo un gol così, Trapattoni ci cacciava tutti all’istante”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato

TORINO - L'ex giocatore della Juventus, Beniamino Vignola, ha parlato ai microfoni di TMW analizzando la sconfitta bianconera di ieri sera contro il Porto in Champions League. Queste le sue parole: "Un brutto ko, soprattutto per il modo in cui è arrivato. L'impressione è stata quasi che la squadra fosse svogliata, non pronta all'avvenimento. E poi in una competizione così importante è impossibile prendere due gol così, in particolare il primo. Pirlo vuol partire a giocare dal basso ma dopo quel gol ho pensato subito al Trap: se prendevamo un gol così, ci cacciava tutti all'istante. Costruzione dal basso? Credo sia una moda e lo fanno in tante squadre. Da un certo punto vista è anche una cosa positiva per la costruzione del gioco però si deve fare quando gli avversari sono nella loro metà campo. Se invece la squadra ti sta attaccando, è un rischio che non vale la pena di correre. Bentancur tra l'altro anche con l'Inter aveva fatto errori simili. In certi casi meglio la palla lunga. E' un errore inammissibile quello di ieri".