Verza sulla Juventus: “Le minestre riscaldate non sono mai buone”

Vinicio Verza , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Ho già detto che le minestre riscaldate o i cavalli di ritorno non sono un buon segno e questo si sta dimostrando. E' brutto dire, 'noi facevamo' perché i tempi sono cambiati ma la Juve di Boniperti non avrebbe puntato su cavalli di ritorno".

Sulla rosa: "In più ci sono state tutte le difficoltà legate a CR7 che è andato via ma che comunque era stato un colpo sbagliato, aveva limitato Dybala. CR7 ha sempre creato problemi allo spogliatoio, pur facendo gol. Ma era stato preso per vincere la Champions. Va anche detto che Allegri non ha i giocatori giusti, sta facendo giocare il meglio che ha. Nel gruppo non c'è un elemento che sia in grado di guidare la squadra. Prima c'erano Buffon, Chiellini, Barzagli. Ora non c'è più un leader che prenda la squadra per mano e Allegri sta cercando di barcamenarsi".