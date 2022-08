Juve, la situazione verso lo Spezia: chi recupera e chi no

Dopo la partita pareggiata 1-1 contro la Roma all'Allianz Stadium, Allegri deve preparare la gara del turno infrasettimanale con i liguri

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventusha pareggiato 1-1 contro la Roma all'Allianz Stadium. La gara si era messa subito in discesa con lo splendido gol su punizione di Dusan Vlahovic al secondo minuto. La squadra bianconera poi aveva trovato anche il 2-0 con una gran conclusione di Locatelli, ma la rete è stata annullata al Var per un tocco di braccio di Vlahovic nel corso dell'azione. Nella ripresa poi la beffa, con il pareggio della Roma siglato da Abraham su assist di Dybala sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Passi in avanti nel gioco dopo la prova opaca di Marassi, anche se è mancata ancora la capacità di concretizzare le azioni.

Ora però non c'è tempo per fermarsi a pensare. Dopo i cinque punti ottenuti nelle prime tre giornate, la squadra bianconera oggi ha cominciato a preparare il prossimo impegno. Si tornerà in campo già mercoledì, ancora all'Allianz Stadium, contro lo Spezia di Luca Gotti. Nella terza gara casalinga di questo inizio di stagione, la seconda consecutiva, l'obiettivo è chiaro: tornare a vincere. In queste prime partite Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con molte assenze importanti e in questi giorni spera di recuperare qualcuno.

Chi potrebbe tornare già contro la squadra ligure è Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero aveva accusato un affaticamento muscolare dopo la prima partita con il Sassuolo e ha saltato sia la trasferta contro la Sampdoria che la gara di ieri contro la squadra di Mourinho. Ora però sta meglio ed è rientrato in gruppo, anche se la certezza sulla possibilità di scendere in campo si avrà solo a ridosso della partita. Per Rabiot invece nulla di preoccupante. Il francese ieri aveva chiesto il cambio, ma solo per un problema di crampi. Per Angel Di Maria invece il rientro è previsto tra la trasferta di Firenze e quella di Parigi. A metà settembre invece dovrebbe esserci il ritorno di Pogba.