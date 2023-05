Verso Juventus-Milan: le possibili scelte di Allegri e Pioli

Manca sempre meno al fischio d'inizio del big match di domani sera all'Allianz: ancora qualche incertezza per i due tecnici

Mancano ormai poco più di 24 ore dal fischio d'inizio di Juventus-Milan. Con i rossoneri momentaneamente 4° in classifica a 64 punti, in attesa di scoprire cosa faranno la Roma (ora sul campo della Fiorentina) e l'Atalanta a Milano ospite dell'Inter stasera alle 20.45. In chiave Europa sono ancora due i posti disponibili (a parte Napoli e Lazio già qualificate).