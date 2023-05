Pioli: “Juve? Faranno la loro partita migliore, ma noi vogliamo vincere”

Il nostro orgoglio e la nostra ambizione è di vincere domani, chiudendo in anticipo senza aspettare l'ultima settimana. Avete una fretta incredibile, potete aspettare ancora 8 giorni per sapere i miei bilanci. Ci siamo divisi sempre equamente i meriti e le responsabilità: il nostro è un modo costruttivo di riflettere sulle cose per trovare le soluzioni. Ibra? Di lui nel mio staff non ci ho mai parlato, siamo stati presi dagli ultimi impegni; non ne ho ancora parlato con lui della sua volontà. È molto determinato per cercare di recuperare dall'infortunio e la prossima settimana capiremo se potrà giocare col Verona. Leao? La sua crescita è costante e continua, soprattutto nell'atteggiamento: non potrà che continuare questa crescita. Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo. per farlo devi avere una ossessione: migliorare tutti i giorni, fare qualcosa in più, di meglio, non solo il campo. Rafa ha in testa di crescere, migliorare: ha questa ossessione. Sapere fino a che punto arriverà... È ancora giovane, non completamente formato dal punto di vista calcistico".