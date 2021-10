Verona-Juventus: 5 statistiche degne di un horror, in pieno stile Halloween

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato 5 statistiche sulla partita contro l'Hellas Verona... un match da brividi

La prestazione messa in campo ieri dalla Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Hellas Verona è stata per lunghi tratti imbarazzante. Per tutto il primo tempo i bianconeri sono stati in piena balia degli avversari, incapaci di rispondere al pressing asfissiante della squadra di Igor Tudor. Non a caso dopo soli 14 minuti di gioco i bianconeri erano già sotto di due gol. Uno straordinario Simeone, aiutato da Caprari e Barak, ha distrutto la difesa della Juventus. Nel finale la squadra di Allegri ha provato ad alzare i giro, ma il forcing degli ultimi minuti non è servito a trovare il gol del pareggio. Tra le fila bianconere si salva solo Dybala, mentre il centrocampo è degno di un film horror, in pieno stile Halloween. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato 5 statistiche sulla partita: