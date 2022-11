Verona-Juventus, i precedenti del passato: da Platini a Laudrup

La Juventus, nella prossima gara di campionato, sfiderà l'Hellas Verona, per bissare la vittoria con l'Inter. La gara con gli scaligeri è un match storico, con tanti frammenti del calcio anni '80 e '90. Il sito del club bianconero ha ripercorso qualche episodio: "Tra i tanti precedenti di Verona-Juventus, quelli giocati negli anni '80 sono i più memorabili. Con i veneti nel loro periodo migliore della storia e i bianconeri con Trapattoni a infilare un successo dopo l'altro. Al Bentegodi la gara è sempre stata complicatissima per la Signora, come dimostrano questi 5 anni consecutivi. PLATINI NON BASTA Siamo nel 1983-84. La Juve si presenta a Verona con la coccarda tricolore della Coppa Italia. Per conquistarla c'è voluta una strepitosa prestazione di Platini in finale proprio contro i gialloblu. Michel si ripete e va in gol al primo minuto di gioco. Ma i padroni di casa ribaltano il risultato e vincono 2-1 con spunto decisivo dell'ex Galderisi.