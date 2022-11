Tenete i tifosi della Juve: “E’ tra i capolavori della storia del Derby d’Italia”

Grande gioia per i tifosi bianconeri che hanno potuto festeggiare una schiacciante vittoria nel derby d'Italia contro i rivali storici nerazzurri. Alla faccia dei bookmakers che davano la Juventus quasi per spacciata e che pensavano si potesse materializzare il colpo di grazia alle ambizioni della Vecchia Signora. Uno-due Rabiot-Fagioli e sorpasso in classifica ai danni del Biscione.

Come è normale che sia, nelle scorse settimane erano piovute critiche pesanti sul tecnico e sui calciatori, ma ora anche la frangia più scettica del tifo juventino vede lo spiraglio per un prosieguo di stagione da protagonisti. La Juve può rientrare addirittura in corsa per il titolo? Questo ce lo dirà il tempo. Intanto i supporter della Vecchia Signora si scatenano sui social, lodando le gesta dei loro beniamini. C'è Filip Kostic fra i più osannati<<<