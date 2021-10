Veretout: “A Torino per prendere i tre punti”

Il centrocampista ha parlato

Jordan Veretout, centrocampista della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del prossimo match di campionato previsto per domenica tra Juventuse giallorossi all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: "La partita contro la Juventus vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo. Con Mourinho lavoriamo molto bene, ci ha trasmesso una nuova mentalità in squadra. In allenamento diamo il doppio per soddisfarlo e continuando a seguirlo possiamo arrivare in alto in classifica.