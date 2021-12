Venezia-Juventus, da Morata fino a Bonucci: cinque statistiche sul match

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato cinque statistiche interessanti sul pareggio di ieri sera

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventus di Massimiliano Allegri è stata costretta ad accontentarsi di un misero punto nel match contro il Venezia. I bianconeri erano dati come nettamente favoriti ma nonostante i molti attacchi non sono riusciti a trovare la vittoria. Il gol di Morata nel primo tempo non è bastato infatti a decidere il match, con Aramu che all'inizio della seconda frazione di gioco ha riportato la partita sui binari dell'equilibrio. Chance sprecata per la squadra bianconera, che ora si allontana ancora di più dalla zona Champions League, in attesa dei risultati di Inter, Napoli e Atalanta. Nel frattempo, però, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha superato la Juventus, che ora avrà quindi un'altra avversaria con cui fare i conti.

Nonostante il punto guadagnato, Massimiliano Allegri non può essere soddisfatto della prestazione messa in campo dai suoi, che non sono riusciti a rendersi pericolosi contro una squadra di livello inferiore, almeno sulla carta. Positiva la prova della difesa, precisa e ordinata, mentre non ha convinto al 100% l'attacco, che continua ad avere grosse difficoltà.

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato una lista di cinque statistiche interessanti su Venezia-Juventus:

"-20 delle 30 reti di Álvaro Morata in Serie A sono state messe a segno in trasferta, incluse sei delle sue ultime sette marcature nel torneo.

-Álvaro Morata, per la seconda volta in Serie A, ha trovato la rete in due gare esterne di fila, in entrambe le occasioni proprio contro squadre neopromosse (in questo caso v Salernitana e Venezia).

-10 dei 30 gol di Álvaro Morata in Serie A sono arrivati contro squadre neopromosse.

-Luca Pellegrini ha fornito il suo primo assist con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.

-Leonardo Bonucci ha raggiunto Dino Zoff (entrambi 330 match) all’8° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus in Serie A". (Juventus.com)