Allegri: “Abbiamo buttato via due punti”

L'allenatore bianconero ha parlato al termine del match tra Venezia e Juve

Si è appena concluso il match di campionato tra Venezia e Juve , con i bianconeri che non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 con i neopromossi. Bianconeri che riescono a sbloccare il match e a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Morata ma che, viene raggiunta dal gol del pari firmato Aramu. Al termine dell'incontro è stato l'allenatore bianconero Max Allegri a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SULLA GARA - "Il primo tempo abbiamo giocato bene, creando molte occasioni. Abbiamo avuto un black out come era accaduto a Salerno, li siamo stati fortunati che hanno preso il palo e qui hanno segnato. Bastava avere la pazienza di giocare la palla sulle punte ed accorciare e invece non siamo stati bravi ad approfittarne. Loro avevano dei centrali ammoniti e quindi bisognava attaccare la profondità, abbiamo creato molti cross ma siamo stati poco precisi. Abbiamo buttato via due punti".

SUL GOL PRESO - "Erano gia 5 minuti che giravamo a vuoto per il campo, Locatelli è uscito male ed Aramu è stato bravo a far gol. Dobbiamo capire che le partite bisogna leggerle, perche passato quel momento saremo tornati a fare il nostro gioco. Dipende sempre da molte cose, abbiamo anche giocatori con meno esperienza cone Kaio e Soulè, ci sono dei momenti in cui siamo belli e momenti in cui non riusciamo a gestire le situazioni".