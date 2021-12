Vazquez: “Dybala molto contento a Torino. Con Buffon siamo due riferimenti al Parma”

L'ex compagno di squadra di Paulo Dybala ai tempi del Palermo, ora al Parma insieme a Gianluigi Buffon, ha ripercorso il suo passato e guardato al suo presente

"Io e Buffon siamo due punti di riferimento al Parma, anche se non mi piace parlare di me stesso. L’importante è che la squadra vada avanti al meglio, sappiamo che siamo una delle formazioni più importanti del campionato e dobbiamo continuare a fare bene. Abbiamo fatto male fino a qui, speriamo di fare meglio e di salire. Credo che tutti dobbiamo dare il massimo per poter andare più su in classifica, sappiamo che non siamo ancora riusciti a farlo e speriamo che l'ultima vittoria ci possa dare una grande mano. Sono venuto qui perché c'è un progetto serio, voglio fare bene con una squadra importante. È un peccato che una squadra come il Parma sia in Serie B, speriamo di riuscire a salire perché abbiamo tutto per farlo".