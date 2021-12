Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari: Kean ancora titolare

In vista del match di Serie A tra Juventus e Cagliari, andiamo alla scoperta al le probabili formazioni delle due squadre

Questa sera la Juventus affronterà il Cagliari nell'ultima partita del 2021. I bianconeri dopo l'ottimo successo contro il Bologna sono chiamati a vincere di nuovo e a portare a casa altri tre punti. Sulla carta la squadra sarda è una squadra di livello inferiore ma i bianconeri non potranno permettersi di abbassare la guardia. Dall'altra parte la squadra di Mazzarri , reduce da una brutta sconfitta per 4 a 0, sta attraversando un momento particolarmente complicato e non è sicuramente al meglio. Chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa della Juventus scenderanno in campo con un 4-3-3. In porta conferme in vista per Szczesny, con De Sciglio, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Possibile turno di riposo per Cuadrado, molto stanco dopo i diversi impegni ravvicinati. A centrocampo pronto McKennie con Arthur e Rabiot. In panchina Bentancur e Locatelli scalpitano per un posto da titolare ma sono al momento sfavoriti. Il tridente d'attacco sarà composto da Bernardeschi, Morata e Kean, con Kaio Jorge e Kulusevski pronti a subentrare a partita in corso. Ancora infortunati Chiesa, Dybala, Danilo, Chiellini e Ramsey, non al meglio Pellegrini.