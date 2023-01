Under 19, Sacchini: “I ragazzi vivono un momento di fragilità”

Il tecnico, che sostituiva lo squalificato Montero, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, sconfitti per 3-1 dal Frosinone a Vinovo

redazionejuvenews

Giornata amara per l'Under 19, che a Vinovo è stata sconfitta dal Frosinone per 3-1. Al termine del match, mister Sacchini (Montero era assente per squalifica), ha commentato la prestazione. Le sue parole dal sito ufficiale della Juventus: "I ragazzi stanno attraversando un momento di fragilità e credo che sia semplicemente dovuto all'età, di conseguenza non siamo preoccupati. Quello di quest'anno è un campionato particolare e noto che anche chi è davanti a noi sta facendo fatica a dare continuità.

A mio giudizio abbiamo affrontato una prima parte di stagione, fino alla sosta per il Mondiale per intenderci, di altissimo livello. Quando è ripreso il campionato probabilmente siamo ripartiti con qualche certezza in meno, ma siamo consapevoli che faccia parte di questo percorso di crescita. A mio avviso i ragazzi vanno accompagnati facendogli capire che è proprio la continuità l'elemento che servirà loro per raggiungere i loro obiettivi.

Venendo alla partita di oggi, penso che il primo tempo sia stato ben giocato, mentre nella ripresa in occasione del terzo gol incassato è emersa quella fragilità di cui parlavo prima e abbiamo fatto fatica a rientrare in partita. Detto questo penso che il Frosinone, pur essendo neo promossa, sia una squadra ben coesa, con le idee molto chiare. Sono sicuro, però, che continuando a lavorare come stiamo facendo i risultati torneranno a sorriderci".