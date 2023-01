Under 19, altra sconfitta per la Juve: il Frosinone passa 3-1 a Vinovo

L'inerzia dell'incontro sta cambiando, però, e la conferma arriva esattamente un minuto dopo l'occasione costruita dal numero 19: azione da manuale dei bianconeri che arrivano a far calciare Anghelé a pochi metri dalla porta del Frosinone e da lì non può proprio sbagliare, 1-1. Torna l'equilibrio a Vinovo, ma soltanto per pochi minuti perché a sorpresa, poco prima della mezz'ora, un imperioso stacco di testa del capitano dei ciociari, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, riporta avanti la squadra allenata da Mister Gorgone, 1-2. Il nuovo svantaggio avrebbe potuto abbattere psicologicamente qualsiasi squadra, ma non quella di Paolo Montero (oggi non presente in panchina per l'espulsione rimediata contro il Napoli): nel giro di quattro minuti arrivano tre opportunità in sequenza che, però, non si trasformano in reti. Reti che non ci saranno più fino al duplice fischio che vedrà la Juve rientrare negli spogliatoi sotto di una rete che sarebbero potute essere due se Daffara non si fosse superato con un intervento straordinario sul finale di prima frazione sulla conclusione di Afi destinata a terminare la sua corsa sotto l'incrocio dei pali.