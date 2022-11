Juve Under 19, ci sarà il Genk ai playoff di Youth League

Dopo aver conosciuto l'avversario dei bianconeri in Europa League, oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff di Youth League

Dopo aver conosciuto l'avversario dei bianconeri ai playoff di Europa League, oggi è stato il turno dei sorteggi della Youth League. Ecco il resoconto pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Prima del sorteggio del playoff di UEFA Youth League la Juventus Under 19 aveva due certezze: la prima era che avrebbe affrontato questo turno in gara unica e la seconda era che avrebbe giocato questo match in trasferta.