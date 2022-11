Lafont: “Conosco Vlahovic e Chiesa, sarà una reunion speciale”

Il sorteggio di Nyon ha scelto il Nantes come avversario per la Juventus nei playoff di Europa League. Questo il commento dell'ex Fiorentina

Aria nuova in casa Juventus . Dopo la vittoria per 2-0 nel Derby d'Italia contro l'Inter , grazie ai gol di Rabiot e Fagioli , le ambizioni di classifica sono ora sotto una nuova luce. I bianconeri infatti sono saliti al quinto posto con 25 punti, al pari della Roma, e hanno superato propria la squadra di Inzaghi, che è rimasta a 24. E intanto ieri c'è stato anche il sorteggio dei playoff di Europa League .

L'urna di Nyon ha messo il Nantes come ostacolo davanti al cammino dei bianconeri verso gli ottavi di finale . Dopo la delusione per il pessimo girone di Champions League , chiuso al terzo posto con una sola vittoria e cinque sconfitte, bisogna cambiare passo anche in Europa.

Nella formazione transalpina c'è una vecchia conoscenza della Serie A, Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina. L'estremo difensore ha commentato il sorteggio con i bianconeri, con queste parole, raccolte da TMW: "Per noi è eccezionale. Stavamo solo aspettando di incontrare una grande squadra. Con la Juve sarà emozionante, l'ho già affrontata quando ero alla Fiorentina. Conosco Vlahovic e Chiesa, sarà una reunion speciale. È una delle squadre più belle del mondo, con un palmares incredibile. Un club eccezionale, di grande esperienza e con grandi giocatori. Saranno partite tra le più importanti della mia carriera, una novità per molti di noi. Bisogna fare bene perché non potrebbe più capitarci un'occasione simile".