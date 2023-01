Under 19, Juventus sconfitta di misura a Napoli: gli azzurri vincono 2-1

Dopo la sconfitta subita ieri al Maradona contro il Napoli, oggi anche l'Under 19 di Montero è uscita sconfitta contro i partenopei. La sintesi del sito ufficiale della Juventus: "Seguendo uno schema simile a quello del match di ieri sera allo Stadio Maradona, il Napoli parte forte: al terzo minuto Rossi è già al tiro, respinto da Daffara, e al nono è già gol. Traversone basso in area bianconera, Alastuey è più veloce di tutti e calcia, Spavone devia ed è uno a zero. La Juve prova subito a riorganizzarsi, va al tiro con Yildiz al quarto d'ora e con Hasa al 23' senza però impensierire l'estremo napoletano. Non hanno più fortuna Turco al 26' (out, a tentare di concludere una bella iniziativa di Nonge) e soprattutto Mancini, che pochi minuti dopo la mezz'ora va di testa a colpo sicuro su un cross di Turco, impegnando Boffelli nella parata.